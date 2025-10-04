Una profunda conmoción se generó en Jáchal tras la muerte de Daniela Aciar, una joven de 31 años que se descompensó mientras entrenaba en el gimnasio Sheru Gym, ubicado en calle Obispa Zapata, entre Florida y San Juan.

Según testigos, Daniela realizaba su rutina habitual en el sector del gimnasio donde se dictaban clases de Kick Boxing, a cargo de un profesor de la ciudad de San Juan. En un momento, comenzó a sentirse mal, con fuertes dolores de cabeza y vómitos, lo que alarmó a quienes se encontraban en el lugar.

Entre los presentes se hallaba una reconocida médica, quien se acercó rápidamente para asistirla. Al notar los síntomas, la profesional sospechó que la joven podía estar sufriendo un infarto y le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) mientras se aguardaba la llegada de la ambulancia.

El servicio de emergencias trasladó a Daniela al hospital San Roque, donde los médicos confirmaron que había sufrido cuatro infartos consecutivos. Pese a los esfuerzos del personal de salud, no lograron estabilizarla y finalmente se confirmó su fallecimiento.

Los restos de Daniela Aciar serán velados en la cochería municipal, ubicada en calle Maradona, desde las 8 de la mañana de este sábado 4 de octubre. El sepelio está previsto para las 17:00 horas en el cementerio municipal de Jáchal.

La comunidad jachallera expresó su dolor y tristeza por la repentina partida de una joven muy querida, que solía participar activamente en actividades deportivas locales.