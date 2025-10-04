Juan Alfredo Carrizo, alias el “Chato”, fue señalado como el principal sospechoso de haberle quitado la vida a Camila Nicole Bajinai, de 22 años, durante una balacera ocurrida en la madrugada del sábado en el interior del barrio Echeverría, en Capital.

De acuerdo a fuentes judiciales y policiales, el presunto móvil del crimen estaría vinculado a un conflicto de vieja data entre dos familias, los Carrizo y los Bajinai, enfrentadas desde hace años por disputas territoriales ligadas al narcomenudeo.

Aunque la investigación sigue en curso, trascendió el prontuario delictivo del “Chato” Carrizo, quien cuenta con múltiples antecedentes por delitos como robo, tentativa de robo, hurto calificado y hurto simple, entre otros.

En 2024, Carrizo recibió dos condenas. La primera fue en enero, cuando le dictaron seis meses de prisión condicional. Luego, el 3 de julio del mismo año, fue condenado a ocho meses de prisión efectiva, quedando una pena unificada de 14 meses en el Servicio Penitenciario Provincial.

Cumplió esa condena el 13 de marzo de 2025, por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo en contexto de violencia intrafamiliar, desobediencia a una orden judicial, amenazas simples y violación de domicilio.

Tras recuperar la libertad, Carrizo volvió a aparecer en la escena policial, esta vez como el acusado de un homicidio, luego de que testigos lo señalaran como el hombre que disparó a corta distancia contra la joven Bajinai.