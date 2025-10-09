Un hombre de 81 años, vecino de Médano de Oro, fue víctima de una millonaria estafa cibernética luego de haber confiado en una falsa promoción bancaria difundida en redes sociales. Según fuentes judiciales, los delincuentes le robaron alrededor de 10 millones de pesos.

El episodio comenzó meses atrás, cuando el jubilado de apellido Pareja vio un anuncio en internet que ofrecía descuentos exclusivos para adultos mayores en una reconocida cadena de supermercados.

Convencido de que se trataba de un beneficio real, descargó una aplicación y completó la información que le pedían: datos personales, de su tarjeta y, aparentemente, también sus claves.

Lo que parecía un trámite inofensivo terminó siendo una maniobra diseñada por ciberdelincuentes para apropiarse de sus cuentas. Confiado, el abuelo nunca sospechó que la app era fraudulenta, al punto de que olvidó el asunto por completo hasta que, días atrás, recibió un llamado de su banco.

Un empleado de la entidad lo alertó de que se habían detectado transferencias millonarias desde su cuenta hacia distintas billeteras virtuales. En total, los movimientos fraudulentos alcanzaban los 10 millones de pesos. Desconcertado y conmovido por la noticia, el hombre aseguró que nunca autorizó esas operaciones.

Tras el aviso, el jubilado se presentó en la Central de Policía para realizar la denuncia formal. La investigación quedó en manos de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, que ahora intentará dar con los responsables y seguir la ruta del dinero sustraído.