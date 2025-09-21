Quiso robar en una casa de familia en Pocito, pero terminó detenido

En la mañana de este domingo, efectivos de la División Comando Radioeléctrico Sur intervinieron en un hecho de robo agravado por efracción ocurrido en el barrio Manuel Lemos, en el departamento Pocito. Según detallaron, un joven de 26 años, identificado como Enzo Ariel Morales, ingresó a una vivienda y se llevó un televisor, un teléfono y distintas herramientas.

Tras la denuncia, los uniformados desplegaron un operativo en la zona y lograron dar con el sospechoso en el barrio San Martín. Durante la aprehensión, le secuestraron varios de los elementos sustraídos y un objeto cortopunzante que llevaba consigo.

El damnificado pudo reconocer sin dudas los bienes recuperados como de su propiedad, lo que permitió consolidar la acusación en contra del detenido.

Por disposición del ayudante fiscal, Dr. Andrés Ceruti, se inició el procedimiento especial de flagrancia. Morales quedó a disposición de la Justicia y la investigación continúa a cargo de la Comisaría Sexta junto con la División Comando Radioeléctrico Sur.