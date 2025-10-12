Momentos de tensión se registraron en el barrio Caraballo, departamento de San Martín, en las últimas horas del sábado, cuando un hombre de 31 años incumplió una restricción perimetral que le impedía acercarse a su expareja y llegó hasta la vivienda de la mujer.

Según informaron fuentes policiales, la víctima llamó al 911, tras lo cual personal de la Policía acudió al lugar y detuvo al sujeto, quien presuntamente tenía intenciones de agredirla nuevamente. El hombre quedó a disposición de la Justicia y fue alojado en la Comisaría 19ª.

Cabe señalar que semanas atrás, el mismo hombre había sido protagonista de un incidente en una plaza de San Martín, donde fue agredido por vecinos que lo acusaban de haber cometido un robo. El sujeto cuenta con antecedentes delictivos en distintos ámbitos.