Personal de la Comisaría 37°, de Barrio Pie de Palo, Caucete, logró recuperar un televisor TCL de 42 pulgadas que había sido sustraído, gracias a la activa participación del damnificado y la buena voluntad de un comprador, informó la Policía.

El dueño del aparato había realizado la denuncia por el robo días atrás. Tras realizar averiguaciones por su cuenta, logró dar con el paradero de su propiedad y de inmediato alertó a los efectivos policiales sobre su ubicación.

Siguiendo la pista proporcionada, los uniformados se dirigieron al domicilio señalado, donde entrevistaron a un hombre. Este manifestó haber adquirido el televisor de "buena fe" y por una suma de $82.000.

Ante la situación, el comprador decidió entregar el electrodoméstico de manera voluntaria a la Policía. Por disposición del fiscal Juan Manuel Gálvez, se labraron las actas correspondientes y se citó al damnificado a la seccional para el reconocimiento y la recuperación de su propiedad.

La rápida acción conjunta entre el vecino afectado y la colaboración del comprador permitió la resolución del caso y la restitución del bien robado.