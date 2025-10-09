Un grave accidente vial conmocionó la tarde del miércoles en Rawson, cuando una niña de 7 años fue atropellada por un automóvil en calle Paula Albarracín de Sarmiento, entre Nazca y Maipú.

Según lo publicado por el Diario La Provincia, testigos y fuentes policiales comentaron que la menor cruzaba la calle junto a otros niños cuando fue impactada por un Fiat Palio rojo conducido por una mujer aún no identificada.

El incidente provocó la ira de los familiares de la víctima, quienes, acompañados por vecinos, comenzaron a atacar el vehículo a pedradas, destrozando parte del automóvil. La intervención policial fue necesaria para evitar que la situación derivara en un enfrentamiento mayor.

La niña fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson, donde se constató que presentaba múltiples fracturas. Según las primeras informaciones, su estado de salud es grave, y permanece bajo atención médica intensiva.

La causa quedó en manos de la Policía, que continúa con las investigaciones para determinar las responsabilidades del siniestro y las acciones legales correspondientes.