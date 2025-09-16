Un rápido accionar policial permitió esclarecer un hecho de robo en San Francisco del Monte, donde un vecino denunció la sustracción de distintos bienes de su domicilio.

Según informaron desde la Comisaría 24°, el propietario regresó a su casa y advirtió que la puerta del cierre perimetral estaba abierta. Al ingresar, notó el faltante de una bicicleta, un triciclo, zapatillas y varias prendas de vestir.

De inmediato, el damnificado revisó las cámaras de seguridad instaladas en la zona y pudo identificar al presunto autor del robo. Con esos datos, la Policía desplegó un operativo que culminó con la detención de Alan Nahuel Albornoz, de Barrio Belgrano, Rawson.

El sospechoso fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia en el marco del procedimiento de flagrancia, mientras se avanza con la investigación y se procura recuperar los elementos sustraídos.