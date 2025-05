Rawson: hallaron una moto abandonada que no tenía pedido de captura

En la madrugada de este viernes fue hallada una motocicleta abandonada en Rawson. Lo llamativo del episodio es que el rodado, que se encontraba con varios daños, no contaba con pedido de captura, según informó la Policía.

La aparición de la moto ocurrió sobre las 4:40 en las calles Gobernador Castro y Elizondo. Uniformados pertenecientes al Comando Radioeléctrico Sur llegaron a la zona y se encontraron con la moto azul abandonada, la cual estaba en mal estado, con daños en la pechera, plásticos y asiento.

Los vecinos consultados no reconocieron la moto, por lo que no pudieron aportar datos de su procedencia. Además, se verificó que no había ningún pedido de captura vigente para ese rodado.

La Policía informó que el personal actuante se contactó al Sistema Acusatorio, y el Doctor Oscar Oropel dispuso que se realicen actuaciones por hallazgo. La motocicleta fue trasladada a la Comisaría 6º.

Chocó a un moto y se dio a la fuga

En horas de la noche del pasado miércoles 1 de mayo, se registró un nuevo siniestro vial en San Juan. Todo sucedió en el departamento Chimbas, cuando un automóvil chocó a una motociclista y luego se dio a la fuga.

El episodio ocurrió alrededor de las 21:50 cuando un hombre llamado Federico González, circulaba en una moto por la calle América de sur a norte. En ese contexto intentó doblar hacia la calle Formosa y ocurrió el inconveniente.

En sentido contrario avanzaba un Renault 19 de color rojo, el cual terminó impactando al rodado de menor tamaño. La persona que guiaba este vehículo, que no fue identificada por el momento, no se detuvo en ningún momento y se dio a la fuga.

Como resultado González debió ser trasladado en ambulancia hasta el hospital más cercano. Allí se confirmó que sufrió politraumatismos, traumatismo encéfalo craneano (TEC) y escoriaciones varias. Ahora las autoridades están tratando de dar con el paradero del responsable.