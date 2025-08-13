En un rápido operativo, personal de la Unidad Rural San Expedito, dependiente de la División Rural, logró recuperar una bicicleta rodado 29 de color amarillo que había sido robada días atrás en Caucete.

La intervención se inició cuando una mujer alertó a los efectivos sobre la presencia de un joven circulando con su bicicleta en las inmediaciones del Santuario San Expedito, en la localidad de Bermejo. La denunciante indicó que ya había radicado la denuncia en la Comisaría 9ª y presentó la documentación que acreditaba su propiedad.

Los uniformados realizaron un rastrillaje por el predio y zonas aledañas, hasta dar con el rodado y con quien lo conducía: un menor de edad. Tras las consultas correspondientes, la bicicleta fue restituida en el lugar a su legítima dueña, quien la reconoció de inmediato.

Respecto al menor, fue entregado a sus progenitores, quienes manifestaron que la bicicleta le había llegado como una donación. El caso quedó asentado en las actuaciones policiales para su seguimiento.