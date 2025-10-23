La policía de la Comisaría 29° logró recuperar objetos robados en una vivienda de Villa América, tras realizar un allanamiento en una casa ubicada en el barrio Camilo Rojo en Santa Lucía. Fue a través de un rápido operativo que permitió detener a los presuntos autores del hecho.

Según informaron fuentes oficiales, los delincuentes ingresaron al domicilio violentando la puerta trasera y sustrajeron joyas, una tablet y un teléfono celular. La intervención inmediata de las fuerzas de seguridad permitió rastrear los objetos robados en dos domicilios cercanos, donde los acusados intentaron ocultarlos para evadir la justicia.

Los detenidos fueron identificados como Olmos Juan Pablo y un menor de 17 años, quienes quedaron a disposición de las autoridades competentes. El caso está bajo la investigación de la UFI Delitos contra la Propiedad, a cargo de la Dra. Paula Arredondo, y ambos imputados enfrentan cargos por hurto agravado por escalamiento. El adolescente fue derivado al Juzgado Penal de Niñez y Adolescencia en turno.

El operativo destacó por la rapidez y coordinación policial, lo que permitió recuperar los bienes sustraídos y asegurar a los presuntos responsables en un breve lapso, evitando que el hecho generara mayores consecuencias para los vecinos de Villa América.