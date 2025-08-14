En la noche de ayer, alrededor de las 22:20 horas, efectivos de la Comisaría 37° fueron alertados por el Centro de Operaciones Policial sobre un hecho delictivo ocurrido en el interior del Barrio Pie de Palo.

Al arribar, los uniformados entrevistaron a una mujer de 22 años, quien relató que momentos antes había recibido en su domicilio la visita de un joven menor de edad, amigo de su ex pareja. Según la denuncia, aprovechando un descuido, el muchacho le sustrajo una garrafa negra de 15 kilos, además de una máquina de cortar pelo marca Oryx con cuatro peines y una tijera negra con detalles en gris.

Tras realizar tareas investigativas inmediatas, los policías lograron ubicar el domicilio del presunto autor. Allí, su madre, al tomar conocimiento de lo sucedido, entregó de forma voluntaria la máquina de cortar pelo y la tijera.

El Juzgado de la Niñez y Adolescencia en turno dispuso el inicio de las actuaciones correspondientes y que los elementos recuperados fueran restituidos a la damnificada. Por el momento, la garrafa no fue localizada, pero la investigación continúa.