La Policía de San Juan recuperó la totalidad de las prendas robadas del local Casa 2000, ubicado en el Patio Alvear de Capital, luego de realizar cuatro allanamientos en los barrios Villa San Patricio, Tamarindos y Loteo Jardín del Sol, en Chimbas. El operativo fue concretado este viernes por la Unidad de Apoyo Investigativo, en el marco de una causa por robo.

El hecho delictivo ocurrió la madrugada del 26 de agosto, cuando varios individuos forzaron las puertas del comercio y se llevaron una importante cantidad de ropa de distintas marcas, además de otros elementos. Todo el accionar quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

En los procedimientos, además de recuperar las prendas sustraídas, la policía secuestró otros bienes vinculados a ilícitos denunciados en las comisarías 4ª y 27ª, entre ellos una bicicleta, una notebook, celulares iPhone y un inflador de pie.