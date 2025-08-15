La Comisaría 6° logró recuperar un celular que había sido robado a un menor de 14 años, en un hecho que ahora vincula a los mismos delincuentes con un segundo delito de robo agravado, según informó la Policía.

El hecho ocurrió el pasado 13 de agosto a las 21:10 horas en la intersección de las calles Alvear y Calle 5, en Pocito. La víctima y otros tres menores se encontraban sentados en la banquina jugando con sus celulares, cuando dos hombres a bordo de una motocicleta Honda 150 cc gris, se detuvieron frente a ellos.

El acompañante descendió del rodado, exhibió un arma de fuego tipo revólver y, apuntándoles al pecho, los amenazó para que le entregaran un celular Samsung, modelo A10, de color azul. Tras cometer el robo, los delincuentes se dieron a la fuga en la motocicleta.

Este jueves 14 de agosto, el padre del menor damnificado se presentó en la Comisaría 6° para realizar la denuncia. En la sede policial, se encontró con una coincidencia inesperada: un teléfono de las mismas características que había sido secuestrado a dos detenidos, identificados como Nahuel Ibáñez, de 23 años, y Kevin Rojas, de 21 años.

El celular no había sido sustraído en la verdulería "Joaquina" (primer robo por el que habían sido detenidos), pero el padre del menor lo reconoció como el teléfono de su hijo.

Ante esta nueva evidencia, la fiscalía ha decidido vincular a Ibáñez y Rojas con este segundo hecho. Ambos enfrentarán ahora dos causas por el delito de Robo Agravado con el uso de arma de fuego, agravando su situación judicial, detalló la Policía.