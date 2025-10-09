El trabajo de la Sección Brigada de Investigaciones Este (D-5) permitió la recuperación de un teléfono celular de alta gama que había sido denunciado como robado en Caucete, informó la Policía.

El dispositivo, un iPhone 11 Pro Max, fue rastreado por el personal policial gracias a las tareas investigativas que se realizaron tras la denuncia. Los agentes descubrieron que el teléfono estaba siendo ofrecido a la venta en la plataforma Facebook Marketplace a un precio significativamente inferior a su valor comercial.

La rápida intervención de la Brigada permitió secuestrar el dispositivo. Tras ser reconocido por su legítimo propietario, el iPhone fue formalmente restituido.

En cuanto a la persona que tenía el celular en su posesión y lo ofrecía en venta, fue notificada de su situación y quedó a disposición de la Justicia. Su situación procesal será definida por la U.F.I. Delitos Contra la Propiedad.

Tiroteo en Villa Hipódromo

Este jueves se concretó un importante operativo policial en el departamento Rawson. Esto se debe a que se produjo un enfrentamiento entre personas que portaban armas de fuego en plena vía pública.

Todo ocurrió en el interior de la Villa Hipódromo cuando, según el testimonio que le dieron vecinos a policías, un sujeto apodado como “El Achurero” se enfrentó en la vereda de una casa con otro conocido como “Sprinfing”.

Estos dos sujetos portaban armas de fuego, por lo que empezaron a dispararse en la vía pública. Ante esta situación llegó al lugar personal de la División Comando Sur, los uniformados se encontraron con una gresca vecinal que pudieron controlar. Por el momento no se han informado detenciones.

Cabe destacar que la propietaria de la vivienda donde se produjo todo es una mujer de 42 años, quien manifestó que tienen conflicto con vecinos desde hace años. Ahora uno de ellos habría ido a molestarlos, lo que desencadenó en una discusión seguida de una persecución y disparos. Finalmente esta mujer terminó entregando voluntariamente una pistola 9 milímetros y un revólver calibre 22.