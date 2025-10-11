Efectivos de la Sección Sustracción de Automotores y Autopartes D-5 lograron recuperar un automóvil con pedido de secuestro vigente desde hace más de dos años, durante un operativo realizado el viernes en el departamento Pocito.

El procedimiento se desarrolló en la zona de Villa Cremades, sobre calle Independencia entre las calles 10 y 11, donde los policías localizaron un Renault 11 rojo que presentaba un pedido de secuestro activo por una causa de estafa iniciada en mayo de 2022.

Según informaron fuentes policiales, la investigación está bajo la intervención del Segundo Juzgado de Instrucción, en el marco del expediente N° 411/22. Una vez confirmado el estado judicial del vehículo, se notificó a la Unidad Conclusiva de Instrucción, a cargo de la Dra. Rodríguez, quien dispuso el secuestro del rodado y las actuaciones correspondientes.

El automóvil fue trasladado para continuar con los trámites legales de rigor y determinar su vinculación con la causa original.