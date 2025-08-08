En un operativo llevado a cabo este viernes, personal de la Sección Sustracción de Automotores D-5 recuperó una motocicleta que había sido robada. El procedimiento tuvo lugar en la intersección de las calles Pedro Echagüe y República del Líbano, en el departamento de Rivadavia, según informó la Policía.

Durante un control de rutina, los agentes detuvieron a un hombre que conducía una motocicleta Motomel 110 c.c. La moto portaba una placa de dominio apócrifa. Al verificar los números de motor y chasis, se confirmó que el vehículo correspondía a una patente que tenía un pedido de secuestro por robo, con fecha del 11 de febrero de 2025. El caso se encuentra registrado bajo el legajo 133/25, en la Comisaría 3ª.

Tras comunicarse con la UFI de Delitos contra la Propiedad, a cargo del Dr. Castrillón, se dispuso el secuestro inmediato del rodado. El conductor de la motocicleta fue puesto a disposición de la justicia. La moto será restituida a su propietario legítimo una vez finalicen los trámites judiciales.

Otra moto recuperada

Recientemente, una situación inesperada se registró en la provincia de San Juan. Lo que sucedió fue que efectivos policiales frenaron una motocicleta en plena ruta, descubriendo que la misma había sido robada en Mendoza.

Todo sucedió cuando efectivos policiales se encontraban apostados sobre la Ruta 270, en el departamento 25 de Mayo. Allí, a la altura de la intersección con la calle Ramón Barrera, detectaron a un vehículo circulando sin patente.

Se trataba de una Yamaha YBR 125 cc sin dominio visible. Por este motivo, le ordenaron a su conductor que detuviera su marcha para poder entrevistarlo. Todo terminó con el rodado siendo trasladado a la comisaría más cercana, donde se hizo una investigación más profunda.

En ese momento, se descubrió que la misma tenía pedido de secuestro vigente en Mendoza, ya que había sido robada en la mencionada provincia tiempo atrás. Por este motivo, el conductor quedó a disposición de la Justicia, mientras el rodado fue radiado.