La policía del Comando Radioeléctrico Norte recuperó una motocicleta robada en el departamento Rawson, tras un operativo realizado durante la madrugada de este martes.

Según informaron fuentes policiales, personal que patrullaba por calles Salta y 25 de Mayo observó a un hombre que circulaba en el rodado. Al notar la presencia de los uniformados, el individuo emprendió la huida por Pasaje Urquiza y abandonó la moto en la vía pública.

El vehículo había sido sustraído alrededor de la 1:30 en la jurisdicción de Cipolletti. La policía continúa con las tareas investigativas para identificar y detener al sospechoso.