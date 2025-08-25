Relato de un calvario: abusaron sexualmente de él a los 15 años; vive con miedo y exige justicia
El sanjuanino radicó la denuncia y declaró en Canal 13 que vive con miedo por las amenazas que recibe del jubilado que lo habría violado cuando tenía 15 años.
Franco Martín Navarro, un sanjuanino, carga sobre sus hombros una pesadilla que comenzó cuando tenía 15 años. Su caso es de una brutal historia de abuso sexual, amenazas, extorsión y una justicia que, a pesar de un abrumador dossier de pruebas y denuncias, ha dejado en libertad a su presunto agresor, identificado como Hugo Chávez.
Franco relató en Canal 13 que su calvario empezó cuando era apenas un adolescente que comenzaba a trabajar como cuidador de autos. Fue allí donde conoció a su agresor, quien se ganó su confianza con una invitación engañosa.
"Y una vuelta esta persona me invitó a salir a Ullum y bueno, a ver una carrera del Dakar", recordó Franco durante su testimonio en este medio. Ante la ilusión de un paseo, mintió en su casa para poder ir. Además dijo: "Me fui a mi casa, le pedí permiso de llamar y dije que iba a ir a la casa de mi tía."
Pero la promesa de diversión se transformó en horror. Lejos de su familia y en un lugar desconocido, fue violentado. “Y bueno, me fui con este hombre y me terminó violando, infelizmente, dos ocasiones, tres ocasiones. En el mismo día”, señaló.
El regreso a San Juan no significó el fin del sufrimiento, sino el inicio de un prolongado período de control y maltrato. Franco describió cómo su agresor implementó un sistema de amenazas para asegurar su silencio, aprovechándose de su juventud y vulnerabilidad.
"Él mismo me decía que no dijera nada porque tiene gente muy jodida, la justicia, gente poderosa", afirmó Navarro. Las amenazas eran constantes y dirigidas hacia él y su familia numerosa. Además sumó: “Siempre me iba amenazando, todos los días”
El maltrato también era económico y psicológico. Incluso en su trabajo, era víctima de extorsión: "Me cobraba el agua que yo pedía para tomar", reconoció.
Hace dos años, animado por un vecino, Franco encontró el coraje para romper el silencio y denunciar formalmente a Hugo Chávez. Sin embargo, lejos de encontrar paz, la escalada de violencia continuó. "Y ahí a raíz de eso me empezó a pegar. Hubo maltrato, intimidación, amenaza", relató. Lo que siguió fue un peregrinar por los tribunales que solo le ha deparado frustración y temor. Aseguró que su agresor acumula "más de 10 denuncias" y posee "muchos antecedentes también por corrupción de menores, pornografía infantil".
A pesar de las pruebas, que según Franco incluyen videos y fotos, la respuesta del sistema judicial ha sido, a sus ojos, insuficiente. "Le han dado la libertad con todos los antecedentes que tiene y son muchos antecedentes. Pero bueno, sigue libre." Con desazón, contó que el hombre solo cumplió "una domiciliaria de 90 días y él ha andado paseándose con el pecho, nunca le importó nada".
La libertad de su agresor condenó a Franco a una vida de miedo constante. Sus palabras reflejan hoy la angustia de quien se siente perseguido y desprotegido. "Yo todavía psicológicamente he quedado mal, estoy acá y tengo miedo que me maten", expresó. Las amenazas son ahora directas y públicas: “Él ha dicho adelante el fiscal, adelante la jueza que me va a matar”.
El impacto en su vida diaria es devastador. No solo lucha contra el trauma psicológico –"en la noche me levanto pensando en esa persona"–, sino también contra la precariedad económica. “Llego a hacer 2000, 3000, 4000 pesos, es muy poco... no me da el bolsillo para para casi para poder comer y para vivir el día a día.”
Franco finalizó su testimonio con dos urgentes mensajes. Primero, un llamado a otras posibles víctimas a encontrar valor en su historia: “Todo aquel que lo conoce eh se anime a denunciarlo.” En segundo lugar, reveló que su agresor "ahora tiene sida", e insta a cualquier persona que haya tenido contacto con Hugo Chávez a que "vaya y se haga los análisis". Por esto mencionó "y yo quiero que se haga justicia.".