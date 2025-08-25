Franco Martín Navarro, un sanjuanino, carga sobre sus hombros una pesadilla que comenzó cuando tenía 15 años. Su caso es de una brutal historia de abuso sexual, amenazas, extorsión y una justicia que, a pesar de un abrumador dossier de pruebas y denuncias, ha dejado en libertad a su presunto agresor, identificado como Hugo Chávez.

Franco relató en Canal 13 que su calvario empezó cuando era apenas un adolescente que comenzaba a trabajar como cuidador de autos. Fue allí donde conoció a su agresor, quien se ganó su confianza con una invitación engañosa.

"Y una vuelta esta persona me invitó a salir a Ullum y bueno, a ver una carrera del Dakar", recordó Franco durante su testimonio en este medio. Ante la ilusión de un paseo, mintió en su casa para poder ir. Además dijo: "Me fui a mi casa, le pedí permiso de llamar y dije que iba a ir a la casa de mi tía."

Pero la promesa de diversión se transformó en horror. Lejos de su familia y en un lugar desconocido, fue violentado. “Y bueno, me fui con este hombre y me terminó violando, infelizmente, dos ocasiones, tres ocasiones. En el mismo día”, señaló.

El regreso a San Juan no significó el fin del sufrimiento, sino el inicio de un prolongado período de control y maltrato. Franco describió cómo su agresor implementó un sistema de amenazas para asegurar su silencio, aprovechándose de su juventud y vulnerabilidad.

"Él mismo me decía que no dijera nada porque tiene gente muy jodida, la justicia, gente poderosa", afirmó Navarro. Las amenazas eran constantes y dirigidas hacia él y su familia numerosa. Además sumó: “Siempre me iba amenazando, todos los días”

El maltrato también era económico y psicológico. Incluso en su trabajo, era víctima de extorsión: "Me cobraba el agua que yo pedía para tomar", reconoció.

Hace dos años, animado por un vecino, Franco encontró el coraje para romper el silencio y denunciar formalmente a Hugo Chávez. Sin embargo, lejos de encontrar paz, la escalada de violencia continuó. "Y ahí a raíz de eso me empezó a pegar. Hubo maltrato, intimidación, amenaza", relató. Lo que siguió fue un peregrinar por los tribunales que solo le ha deparado frustración y temor. Aseguró que su agresor acumula "más de 10 denuncias" y posee "muchos antecedentes también por corrupción de menores, pornografía infantil".

A pesar de las pruebas, que según Franco incluyen videos y fotos, la respuesta del sistema judicial ha sido, a sus ojos, insuficiente. "Le han dado la libertad con todos los antecedentes que tiene y son muchos antecedentes. Pero bueno, sigue libre." Con desazón, contó que el hombre solo cumplió "una domiciliaria de 90 días y él ha andado paseándose con el pecho, nunca le importó nada".

La libertad de su agresor condenó a Franco a una vida de miedo constante. Sus palabras reflejan hoy la angustia de quien se siente perseguido y desprotegido. "Yo todavía psicológicamente he quedado mal, estoy acá y tengo miedo que me maten", expresó. Las amenazas son ahora directas y públicas: “Él ha dicho adelante el fiscal, adelante la jueza que me va a matar”.

El impacto en su vida diaria es devastador. No solo lucha contra el trauma psicológico –"en la noche me levanto pensando en esa persona"–, sino también contra la precariedad económica. “Llego a hacer 2000, 3000, 4000 pesos, es muy poco... no me da el bolsillo para para casi para poder comer y para vivir el día a día.”

Franco finalizó su testimonio con dos urgentes mensajes. Primero, un llamado a otras posibles víctimas a encontrar valor en su historia: “Todo aquel que lo conoce eh se anime a denunciarlo.” En segundo lugar, reveló que su agresor "ahora tiene sida", e insta a cualquier persona que haya tenido contacto con Hugo Chávez a que "vaya y se haga los análisis". Por esto mencionó "y yo quiero que se haga justicia.".