Una niña de tan solo dos años sufrió heridas de consideración tras ser embestida por un remis en Capital, el cual se dio a la fuga y es buscado intensamente. El hecho ocurrió en la tarde de este lunes cerca de las 14:50 horas, en la calle Mary O’Graham, a la altura de Manzana H, casa 05, según informaron fuentes judiciales.

El padre de la pequeña, Nicolás Emiliano Valdez, radicó la denuncia penal en la Comisaría 2º, a cargo de la investigación. Según su testimonio, la niña se encontraba jugando en la calle, cerca del domicilio de su madre, cuando fue impactada por el vehículo.

Testigos del siniestro indicaron que el auto implicado es un Chevrolet Prisma de la empresa Remisería Oeste, con el número de interno 310, que circulaba por calle Mary O’Graham en dirección de Oeste a Este.

La niña fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson. Desde la guardia policial del centro de salud informaron que presenta un traumatismo encéfalo craneano (TEC) con pérdida de conocimiento y politraumatismos, quedando bajo observación médica.

Tras recibir la denuncia, la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, con la intervención del fiscal subrogante Francisco Micheltorena y la ayudante fiscal Agostina Pérez, inició de inmediato las tareas investigativas. La Policía, con el oficial subInspector Rodrigo Aguilera como primer interviniente, se encuentra realizando las diligencias necesarias para dar con el paradero del automóvil y su conductor.