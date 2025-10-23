Rescataron a un caballo que quedó atrapado en un pozo
El animal sufrió este accidente en el departamento Pocito durante las últimas horas.
Un grupo de bomberos de Pocito protagonizó un intenso operativo de rescate durante la noche de este miércoles, luego de que un caballo cayera accidentalmente a un pozo con agua y quedara atrapado sin poder salir por sus propios medios. El hecho ocurrió en una zona rural del departamento, donde vecinos dieron aviso a las autoridades al escuchar los relinchos desesperados del animal.
De inmediato, una dotación de Bomberos de Pocito llegó al lugar y comenzó un trabajo minucioso que se extendió por varias horas. Según indicaron fuentes del caso, las tareas resultaron especialmente complejas debido a las características del terreno y la profundidad del pozo, lo que dificultó el acceso al sitio y la correcta colocación de los elementos de rescate.
Los efectivos debieron utilizar herramientas de extracción, sogas, arneses y maquinaria para poder asegurar al equino y elevarlo sin provocarle lesiones. Durante todo el procedimiento se priorizó mantenerlo tranquilo y estable, ya que se encontraba exhausto y en evidente estado de pánico por el encierro y el esfuerzo realizado.
Finalmente, tras un arduo trabajo en equipo, el animal fue liberado y puesto a resguardo, siendo atendido en el lugar para controlar su estado general. Los bomberos confirmaron que el caballo se encuentra fuera de peligro, aunque permanecerá bajo observación para garantizar su completa recuperación.