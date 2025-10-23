Un grupo de bomberos de Pocito protagonizó un intenso operativo de rescate durante la noche de este miércoles, luego de que un caballo cayera accidentalmente a un pozo con agua y quedara atrapado sin poder salir por sus propios medios. El hecho ocurrió en una zona rural del departamento, donde vecinos dieron aviso a las autoridades al escuchar los relinchos desesperados del animal.

De inmediato, una dotación de Bomberos de Pocito llegó al lugar y comenzó un trabajo minucioso que se extendió por varias horas. Según indicaron fuentes del caso, las tareas resultaron especialmente complejas debido a las características del terreno y la profundidad del pozo, lo que dificultó el acceso al sitio y la correcta colocación de los elementos de rescate.

Los efectivos debieron utilizar herramientas de extracción, sogas, arneses y maquinaria para poder asegurar al equino y elevarlo sin provocarle lesiones. Durante todo el procedimiento se priorizó mantenerlo tranquilo y estable, ya que se encontraba exhausto y en evidente estado de pánico por el encierro y el esfuerzo realizado.

Finalmente, tras un arduo trabajo en equipo, el animal fue liberado y puesto a resguardo, siendo atendido en el lugar para controlar su estado general. Los bomberos confirmaron que el caballo se encuentra fuera de peligro, aunque permanecerá bajo observación para garantizar su completa recuperación.