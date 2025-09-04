Un operativo especial permitió el rescate de un cóndor andino en el Loteo Municipal Las Chacritas, en el departamento 9 de Julio. Vecinos alertaron sobre la presencia del imponente animal, lo que motivó la intervención del personal policial de la zona.

Tras la denuncia, se dio participación a la Policía Ecológica y a la bióloga Yesica Díaz, quienes verificaron el estado de salud del ave y dispusieron su traslado inmediato al Parque Faunístico, siguiendo los protocolos de precaución correspondientes.

El cóndor andino es considerado el ave voladora más grande del mundo, con un peso que puede superar los 15 kilos y una envergadura que roza los 3 metros. Además de su imponencia, es un símbolo nacional de Argentina y figura clave en la cultura y la biodiversidad del país.

Gracias a la rápida acción de los efectivos y la colaboración de los especialistas, el ejemplar pudo ser resguardado en un entorno adecuado para su recuperación y conservación, evitando así que corriera riesgos en una zona urbana que no corresponde a su hábitat natural.