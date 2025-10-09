En horas de la tarde del pasado miércoles 8 de octubre, se produjo un violento siniestro vial en San Juan. La protagonista fue una mujer de 40 años que atropelló con su auto a una menor de 5 años, la cual se encuentra en terapia intensiva.

Esto sucedió cuando Andrea Yáñez guiaba un Fiat Palio de color rojo de sur a norte por Paula Albarracín de Sarmiento. Al llegar al tramo comprendido entre Nazca y Maipú atropelló a una pequeña que intentaba cruzar la calle.

Por este motivo la niña fue trasladada hasta el hospital Dr. Guillermo Rawson para que recibiera asistencia médica. Allí se confirmó que había sufrido fracturas tanto en la tibia como el peroné de una de sus piernas.

Si bien afortunadamente los especialistas informaron que ella se encuentra estable, lúcida y consciente, ella se encuentra en el sector de terapia intensiva. De todas formas, esto se decidió simplemente por precaución y no debido a un cuadro de gravedad en sus lesiones.