En horas de la noche del pasado martes 2 de septiembre, se produjo un siniestro vial en San Juan. El mismo tuvo lugar en el departamento Capital, donde una ciclista fue impactada por una camioneta, sufriendo múltiples lesiones.

El episodio se dio alrededor de las 22:35 cuando Noelí Rode Neyén Esquivel de 25 años de edad, guiaba una bicicleta. Ella avanzaba de oeste a este por la calle 9 de Julio, cuando de un momento a otro fue impactada por una camioneta modelo Toyota Corolla Cross.

El rodado de mayor tamaño circulaba por la misma arteria, pero lo hacía de este a oeste. Por este fuerte impacto Neyén Esquivel se dio un duro golpe contra el asfalto, sufriendo múltiples lesiones en su cuerpo.

Por este motivo ella debió ser trasladada en ambulancia hasta el hospital Dr. Guillermo Rawson. En el nosocomio se confirmó que había sufrido un traumatismo encéfalo craneano, traumatismo de pelvis, traumatismo en la pierna izquierda y politraumatismos.