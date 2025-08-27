Este miércoles 27 de agosto comenzó de la peor manera para un comerciante sanjuanino. Se trata del propietario de una sucursal de una lujosa joyería que se encuentra en la Galería Central. Esto se debe a que dos menores destrozaron un vidrio para ingresar y robarle sus productos.

El comerciante Carlos Iramain brindó detalles sobre lo ocurrido en Buen Día Día (de lunes a viernes a partir de las 07:00). El entrevistado informó que el dueño de esta local de la marca italiana “Bvlgari”, detectó a través de la cámara a los ladrones sobre las 05:18.

“Entraron dos menores de edad. Me avisó el propietario que veía unos menores que estaban intentando violentar el vidrio. Le rompieron la cámara y le saltó la alarma. Finalmente rompieron el vidrio, ingresaron al local, saquearon toda la vidriera y la Policía fue porque automáticamente llamamos nosotros”, expresó.

Gracias a este llamado al 911 cuando los intrusos todavía estaban en el lugar, efectivos policiales consiguieron atraparlos. Estos menores de edad habían ingresado por calle Rivadavia, pudieron trepar para colarse en el primer sector de la mencionada galería, para luego acceder a la continuación de la misma que es donde se encuentra la joyería.

“Tienen entre 14 y 16 años. Llegaron al lugar los padres de los involucrados en el robo. De esta naturaleza es el primer hecho que tenemos en mucho tiempo. Hace años atrás habían colocado blindex para que fuera más difícil pero igual lo rompieron. Las cámaras sirven como prevención nada más. Gracias a Dios ninguna persona ha resultado herida, pero el daño es grande y más en el tiempo que se vive”, sentenció.