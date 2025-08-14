Este jueves, la Policía informó que un joven fue aprhendido luego de que ingresara a una casa de Rivadavia rompiendo la puerta principal y se hiciera con el botín. El ladrón se hizo de una PlayStation PS3, pero fue visto por vecino.

En el interior del barrio Nuevo Cuyo, La Bebida el joven llegó y violentó la puerta de ingreso. Una vez adentro, tomó la consola y accesorios de la misma y se fue, pero un vecino fue testigo y le contó a la dueña de casa lo que vio, por lo que esta procedió a llamar al 911.

Minutos más tarde, la damnificada fue hasta la casa del joven, que es de la zona, y le exigió que le devolviera la consola, pero la mujer se rehusó a hacerlo. La situación se agravó más cuando llegó la Policía y los vecinos de la mamá del joven que robó, comenzaron a apedrear a los efectivos.

De todos modos, la Policía logró la aprensión del joven en la vía pública, cuando este intentó huir. El menor todavía llevaba consigo una mochila con la PlayStation PS3 robada y los otros accesorios.

La Policía informó que durante el procedimiento los móviles fueron apedreados por personas que estaban en el lugar.

En el caso intervino la jueza de Niñez y adolescencia María Julia Camus ordenando que la damnificada realizara y se efectúen las diligencias necesarias, detalló la Policía.