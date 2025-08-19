La policía de Rivadavia logró recuperar a Braco, un perro de raza Weimaraner que había sido sustraído a una familia del Barrio Atsa. El rápido accionar de las fuerzas de seguridad permitió devolverlo a sus dueños sano y salvo.

El can, de 18 meses, pelaje marrón, gran tamaño y una mancha en el pecho tipo corbatín, llevaba un collar marrón claro. Su desaparición fue difundida por la familia a través de redes sociales, lo que facilitó la colaboración ciudadana.

Personal de la Comisaría 23° llevó adelante tareas investigativas y logró ubicar al perro en la Villa Chacabuco, Rivadavia. Con la colaboración de la Comisaría 30°, se procedió al secuestro del animal y su restitución a los propietarios.

La familia expresó su alivio por la recuperación de Braco y agradeció a las autoridades por su rápida intervención.