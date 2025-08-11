Un incendio se desató este lunes en una vivienda de la localidad de La Bebida, en Rivadavia, y dejó como saldo a una mujer con graves quemaduras en el rostro.

El hecho ocurrió en una casa ubicada sobre avenida Ignacio de la Roza al 4000. Personal de Bomberos trabajó en el lugar para controlar las llamas y evitar su propagación.

La mujer, que se encontraba en el interior al momento del siniestro, logró salir de la vivienda, pero sufrió lesiones importantes y fue trasladada a un centro asistencial. Las autoridades investigaban las causas que provocaron el fuego.