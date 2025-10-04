La justicia investiga un violento hecho ocurrido este sábado al mediodía en una finca de 9 de Julio. Delincuentes no solo robaron una importante suma de dinero, sino que también prendieron fuego a la propiedad y a una motocicleta, generando graves daños, según informaron fuentes judiciales.

El dueño del predio rural, ubicado en la calle Bilbao, radicó la denuncia luego de que se constatara el robo de $920.000 y diversa documentación. El casero se encontró con la dramática escena al regresar a la finca.

Según lo reportado por la Policía, el hecho se produjo en el lapso en que el casero se ausentó de 7:00 a 12:00 horas. Al volver, se dio cuenta de que la puerta trasera de la vivienda había sido violentada y que el interior estaba completamente incendiado. Las llamas también alcanzaron y destruyeron una motocicleta de 160 cc que se encontraba en el lugar.

Posteriormente, el damnificado confirmó el faltante del dinero en efectivo y de documentación de un vehículo, lo que sugiere que el incendio pudo haber sido provocado para ocultar las evidencias del robo o como un acto de vandalismo intencional.

La Comisaría 11º tomó intervención inmediata en el caso y está a cargo de las primeras tareas de investigación. El expediente pasó a manos de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos contra la Propiedad de San Juan, que se encuentra coordinando las diligencias para esclarecer el hecho, identificar y dar con el paradero de los responsables de este asalto e incendio.