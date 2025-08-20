Robaron en el estacionamiento del Refugio Papa Francisco

Un nuevo hecho de inseguridad tuvo lugar en la provincia de San Juan el pasado martes 19 de agosto. Esta vez ocurrió en las inmediaciones del refugio Papa Francisco, donde un delincuente intentó robar una bicicleta.

Según informaron desde la Policía de San Juan, la situación se produjo en la zona del estacionamiento para motocicletas del establecimiento. Allí había una bici de color azul con detalles en gris que un hombre de apellido Salinas había dejado atada a un poste.

En ese momento, se presentó un sujeto de 33 años, identificado como Roberto Javier Argüello, con una pinza tipo alicate. El malviviente rompió el elemento de seguridad con el que contaba el rodado para poder llevárselo.

Sin embargo, Argüello fue detenido por efectivos del Cuerpo Especial de Vigilancia antes de que pudiera escapar. Finalmente quedó a disposición de Flagrancia, al estar vinculado a una causa caratulada como robo en grado de tentativa.