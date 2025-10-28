Durante la madrugada de este martes, un grupo de jóvenes protagonizó un robo en un comercio ubicado en la esquina de calles Quiroz y Elizondo, en Villa Krause, departamento Rawson. Todo el episodio quedó registrado por una cámara de seguridad.

Las imágenes mostraron que el hecho ocurrió pasadas la 1 de la madrugada. Parte del grupo permaneció en la esquina haciendo de “campana”, mientras otros utilizaban una barreta para forzar la puerta principal del local.

Luego de romper una de las aberturas, los delincuentes sustrajeron bebidas, cigarrillos y otros artículos antes de escapar.

Hasta el momento, los responsables no fueron identificados y no se pudo determinar si eran menores o mayores de edad. Personal de la Comisaría 6ª intervino en el hecho y solicitó a la comunidad que aporte cualquier información que pueda ayudar a esclarecer el caso comunicándose con la seccional o al 911.