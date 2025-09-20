Un robo ocurrido en el Colegio Parroquial San Antonio de Padua, en Media Agua, terminó con una sorpresa inesperada: los principales sospechosos serían los porteros de la institución. .

La representante legal del colegio, María Gladine, denunció el hecho en la Comisaría 8ª y relató que el 26 de agosto el director advirtió el faltante de mercadería en el depósito, ubicado sobre calle M. López, frente a la plaza departamental de Sarmiento. Lo llamativo fue que puertas y ventanas no habían sido violentadas.

El misterio se resolvió con la revisión de las cámaras de seguridad internas, donde se observaba a dos hombres cargando los elementos sin obstáculos. La sorpresa llegó cuando reconocieron a los supuestos autores mediantes las cámaras de seguridad y vieron a los porteros.

Fuentes judiciales confirmaron que la denunciante entregó tanto las grabaciones como las identidades de los implicados. La investigación quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad, que dispuso medidas para avanzar en la causa. Por el momento, no trascendió si los acusados fueron detenidos o apartados de sus funciones.

Este hecho se sumó a otro episodio similar ocurrido días atrás en Pocito, donde delincuentes ingresaron al Colegio Parroquial Santa Bárbara, en Villa Aberastain, y robaron 2.300.000 pesos correspondientes a la recaudación de un festival organizado para obras escolares.