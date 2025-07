Un hecho de inseguridad golpeó de lleno al reconocido camarógrafo sanjuanino Jorge “Kato” Chiappesoni, integrante del equipo periodístico de Telesol. El pasado viernes, mientras se encontraba cumpliendo con su labor, delincuentes desvalijaron su vivienda ubicada en el barrio Gobernador Carlos Doncel, en el departamento Pocito.

El robo ocurrió en plena jornada laboral, cuando la casa de Chiappesoni fue vulnerada por desconocidos que, tras forzar el ingreso, se llevaron herramientas de trabajo, equipos costosos, documentación personal y objetos de valor sentimental.

“Era un día normal, llegué a casa y vi que el portón estaba entreabierto. Pensé que alguien había entrado a buscar una pelota que no era mía, pero cuando abrí la reja vi que faltaba el televisor y todo estaba tirado. Me encontré con un cuchillo con el que habían cortado los cables, y ahí me di cuenta que me habían llevado todo”, relató el camarógrafo, aún conmovido por el episodio.

Entre los elementos sustraídos, Chiappesoni destacó cámaras, lentes profesionales y otros dispositivos esenciales para su trabajo, que utiliza a diario para desempeñarse en el canal. Además, los ladrones se llevaron documentación personal, lo que agrava aún más la situación.

“Lo que más quiero es que aparezcan mis cosas, porque las necesito. No es solo por el valor material, sino por el trabajo. Son mis herramientas”, expresó con impotencia el trabajador de prensa, quien pidió colaboración a la comunidad para recuperar parte de lo robado.

El caso ya fue denunciado ante la Policía y se encuentra en investigación. Por el momento, no se han informado detenciones ni recupero de los elementos sustraídos.