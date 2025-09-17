Durante semanas se organizó un festival en San Juan, el cual tenía como único objetivo recaudar fondos para ayudar a un colegio de Pocito a realizar reparaciones. Gracias a la solidaridad de la comunidad se lograron recaudar más de $2 millones. Lamentablemente todo quedó en la nada debido a que delincuentes lograron colarse en las instalaciones y se robaron el dinero.

Esta horrenda situación se registró en el Colegio Parroquial Santa Bárbara, situado sobre la calle Vidart en el mencionado municipio. Allí entre padres, docentes, alumnos, familiares de los estudiantes y otras personas habían logrado reunir $2.3 millones gracias a un evento realizado en el Complejo La Superiora.

El objetivo era destinar este dinero a la compra de insumos que requerían en el establecimiento, además de realizar algunas reparaciones que eran muy necesarias. Esta recaudación fue guardada en un muebles de la secretaría administrativa que hay en el lugar.

Lamentablemente durante la mañana del pasado martes 16 de septiembre se descubrió lo peor. Según lo que informó Tiempo de San Juan uno de los encargados de la administración, identificado como Franco Cano, llegó a trabajar y notó el faltante. Por este motivo dio aviso a la directora, María Gladine, quien radicó la denuncia en la comisaría 7ma.

Gracias a eso el caso está siendo investigado por la UFI Delitos contra la Propiedad. Los especialistas de esta repartición ya pudieron establecer que el o los delincuentes ingresaron al colegio a través de una propiedad colindante que está deshabitada. Así llegaron al predio luego de saltar una pared, para luego llegar a la oficina de administración.