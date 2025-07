Robaron un negocio en Capital y quedó todo grabado por las cámaras

Marcos Rodríguez, propietario de un kiosco ubicado en la esquina de Mitre y Catamarca en Capital, relató vía telefónica en el programa Jorge por la Mañana de Canal 13, la difícil situación de inseguridad que enfrenta en su negocio. El lunes 7 de julio, aproximadamente a las 15 horas, un joven ingresó rápidamente al local y le robó un celular que tenía junto a la caja registradora. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento.

Rodríguez expresó con resignación: “Estamos cansados de los robos que sufrimos en el local permanentemente”. El comerciante también comentó que los fines de semana la situación se vuelve aún más peligrosa y que, además, no cuenta con cámaras en las afueras del kiosco, lo que afecta no solo a su negocio sino también a otros comercios en la misma cuadra. Además, señaló la escasa presencia policial en la zona, que no realiza recorridos frecuentes por el sector.

El dueño del kiosco explicó que, debido a la inseguridad, ha tenido que tomar medidas extremas, como bloquear las puertas de salida de emergencia con mesas para evitar que los ladrones ingresen con facilidad. En el incidente del 7 de julio, el ladrón ingresó en un minuto, tomó el celular y salió rápidamente del local. Para intentar disuadir al delincuente, Rodríguez publicó en sus redes sociales el video del robo, con la esperanza de que el ladrón se vea y sienta vergüenza. “Es lo único que podíamos hacer, porque ya estamos cansados de denunciar y no obtener respuestas”, afirmó.

El robo se produjo cuando el comerciante atendió a un proveedor que le dejó un cajón de cerveza. Para proteger el local, colocó una mesa en la entrada y dejó el celular junto a la caja registradora. Cuando regresó la mercadería en el depósito, encontró la mesa movida y, al revisar las cámaras de seguridad, constató que solo le habían robado el teléfono. La grabación fue compartida públicamente este miércoles, en busca de visibilidad y justicia.

Rodríguez concluyó diciendo que, a pesar de las denuncias realizadas, la inseguridad en la zona persiste, afectando no solo su negocio sino también a todos los comercios de la cuadr y zonas aledañas.