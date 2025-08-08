Recientemente, una situación inesperada se registró en la provincia de San Juan. Lo que sucedió fue que efectivos policiales frenaron una motocicleta en plena ruta, descubriendo que la misma había sido robada en Mendoza.

Todo sucedió cuando efectivos policiales se encontraban apostados sobre la Ruta 270, en el departamento 25 de Mayo. Allí, a la altura de la intersección con la calle Ramón Barrera, detectaron a un vehículo circulando sin patente.

Se trataba de una Yamaha YBR 125 cc sin dominio visible. Por este motivo, le ordenaron a su conductor que detuviera su marcha para poder entrevistarlo. Todo terminó con el rodado siendo trasladado a la comisaría más cercana, donde se hizo una investigación más profunda.

En ese momento, se descubrió que la misma tenía pedido de secuestro vigente en Mendoza, ya que había sido robada en la mencionada provincia tiempo atrás. Por este motivo, el conductor quedó a disposición de la Justicia, mientras el rodado fue radiado.