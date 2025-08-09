Robaron una notebook en Caucete y los atraparon cuando cayeron en una trampa de compra

En las últimas horas se conocieron detalles de un operativo encubierto de la Policía. El mismo terminó con la detención de dos hombres que tenía como intensión vender una computadora portátil robada. El hecho se produjo en Caucete y fueron atrapados por personal de la Comisaría 9ª. Lo más llamativo fue que el mismo damnificado se hizo pasar por comprador para poder ejecutar la captura.

Alan Garrido denunció el robo de su notebook. Si bien hubo angustia inicial, se enteró de que unas personas la estaban vendiendo. Por lo que pactó un encuentro para concretar una presunta venta. En el skate Park de la zona aparecieron los hombres a bordo de un auto Fiat. En el momento en que le mostraron la computadora, Garrido la reconoció y al dar la señal aparecieron los policías.

De este modo lograron detener a los vendedores. Ellos fueron identificados como Maximiliano Maldonado (34) y Rafael Maldonado (36). Además llegó el ayudante fiscal Francisco Montaño, de la UFI de Flagrancia, quien, tras comunicarse con el fiscal Miguel Gay de la UFI de Delitos contra la Propiedad, ordenó la detención de los sospechosos. Sumado a ello secuestraron el vehículo y del equipo sustraído.

En el momento de la revisión del auto, encontraron en la guantera, un pequeño recipiente con 15 bolsitas que contenían una sustancia blanca, por ello intervinieron Drogas Ilegales. Además, hallaron billeteras con importantes sumas de dinero.