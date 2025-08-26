En las últimas horas salió a la luz el robo que sufrió una clínica en la provincia de San Juan. El mismo se produjo en horas de la noche del pasado domingo, cuando delincuentes causaron destrozos para colarse en el establecimiento y así robar tanto objetos de valor como dinero.

El afectado es el propietario de la Clínica Córdoba Salud, situada sobre la Avenida Córdoba, a metros del cruce con calle General Acha. Allí se presentaron malvivientes que forzaron algunas ventanas para poder entrar.

Una vez dentro del establecimiento médico, dañaron algunas puertas internas para acceder a oficinas y consultorios. Así fue como lograron robarse $133 mil y dos teléfonos celulares para luego darse a la fuga.

Si bien en el lugar hay cámaras de seguridad, según lo que el denunciante informó en la Comisaría 3°, las mismas lamentablemente no estaban en funcionamiento. Ahora la investigación del caso quedó en manos del personal de la UFI Delitos contra la Propiedad.