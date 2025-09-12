Un violento robo se registró este jueves por la tarde en Club Nix, uno de los boliches más conocidos de la Villa Cabecera de Media Agua, Sarmiento. El hecho ocurrió alrededor de las 14 horas, cuando delincuentes ingresaron al local tras forzar una abertura y se llevaron herramientas, una computadora y otros elementos de valor.

El periodista Polo Quiroga, presente en el lugar, dialogó con el propietario del local, Fabricio Lobos, quien relató cómo sucedió el hecho. “Nosotros estamos trabajando aquí durante todo el día. Parece que los delincuentes nos estuvieron observando. Salimos a almorzar y cuando volvimos, nos encontramos con esta sorpresa”, contó.

Según explicó, los ladrones rompieron la base de hierro de una de las aberturas para poder ingresar. “Han roto con un hierro bastante pesado y por ahí han entrado. Lo increíble es que el lugar por donde pasaron es muy pequeño, da la impresión de que eran personas flaquitas”, detalló.

Respecto a los bienes robados, Lobos mencionó: “Se llevaron herramientas, una computadora y seguramente algo más que todavía no nos damos cuenta. Han estado revisando todo: oficinas, el boliche y lamentablemente hasta hicieron sus necesidades en el lugar”.

Lo que más llamó la atención del propietario fue la franja horaria en la que se produjo el hecho: “Lo más llamativo es que ocurrió en pleno día, entre la una y las dos de la tarde. Nosotros nos fuimos al mediodía y cuando volvimos ya estaba todo forzado”, afirmó.

Tras el robo, personal policial acudió al lugar y comenzó con las tareas investigativas. Hasta el momento, no hay detenidos ni sospechosos identificados.