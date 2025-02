Robo al “Tano” Santarsiero: el dueño de la cabaña denunció al periodista

El desvalijamiento al periodista partidario de River, Hernán “Tano” Santarsiero sigue generando repercusiones. Luego de que el comunicador porteño le contara a Diario 13 detalles del momento amargo que a él y sus colegas les tocó vivir el domingo en la madrugada y señalar al dueño de la cabaña donde se hospedó como quien efectuó el delito, ahora contratacó el propietario del alojamiento en cuestión.

El dueño de la cabaña “Mandala”, ubicada en 9 de Julio, denunció al periodista partidario por amenazas. En una nota concedida a Diario de Cuyo, el prestador turístico cruzó al comunicador, quien en su programa “Sintonía Monumental” conto su versión del desvalijamiento que sufrieron sus colegas y él. Gustavo Conti, aseguró que no se robó nada, y que esta acusación le ha generado muchos problemas.

“Trabajo hace 4 años en este emprendimiento turístico y yo vivo de que la gente se lleve buenas experiencias de este lugar y no de robarme un pantalón de Nacho Scocco”, sostuvo el prestador turístico.

El botín con el que se hicieron los o él ladrón, consta de: un bolso Adidas negro de cuero, una mochila marca Nike color negro, un bolso de mano, una billetera de cuero con $5000, un par de zapatillas de cuero celestes marca Adidas, 6 remeras, 3 pantalones tipo jean, 3 bóxer, 1 buzo blanco, 1 Cinturón, 1 Suéter, 1 perfume Polo (importado), 1 short Adidas de River rojo del año 96', 1 perfume importado (Carolina Herrera), 1 carnet de conductor, 1 tarjeta de débito, 1 carnet de socio de River y un par de ojotas blancas.

Santarsiero manifestó a este medio que Conti se puso nervioso cuando lo enfrentó y que se contradecía. El dueño de la cabaña se defendió e incluso aseguró que radicó la denuncia contra el periodista en Comisaría 31º de Las Chacritas.

“Santarsiero piensa que yo le robé, me dijo que yo me muevo entre malandras, también me pidió plata porque me dijo ´arreglamos de algún modo´”, dijo el propietario del complejo. Así como también contó que en la denuncia presentó un audio donde el periodista partidario del Millonario lo increpaba.

“Me amenazó que se iba a dedicar a escracharme en todos medios y tal fue así que me empezaron a llegar comentarios en Google Maps que algunas las pude denunciar porque era lenguaje ofensivo, pero otros quedaron. Había comentarios de él y gente allegada a él, de la hinchada. Se han encargado de llenarme de comentarios negativos y eso una persona que tiene un emprendimiento turístico es lo último que quiere, en el audio están esos códigos mafiosos con los que se dirigió a mí”, contó el dueño de Mandala.

El descargo del “Tano” Santarsiero

El encuentro del pasado sábado 22 de febrero entre San Martín y River motivó la llegada a San Juan de periodistas de todas partes del país. En ese contexto, un grupo de comunicadores de Buenos Aires decidió hospedarse en una cabaña situada en 9 de Julio. Lamentablemente, cuando regresaron del partido, descubrieron que les robaron gran parte de sus pertenencias.

Uno de los periodistas afectados fue el conocido ‘Tano’ Santarsiero, quien habló con Diario 13 para mostrar su indignación con lo sucedido. El hincha de River contó que ellos se alojaron en un complejo llamado ‘Mandala’, el cual está situado sobre calle Solís S/N.

‘Llegué a una finca para descansar un poco, comer un asado y tirarme a la pileta. El agua de la piscina estaba sucia, el televisor no andaba, el dueño, mientras yo hacía el asado, me hizo cerrar el portón, cagándome la vista a la precordillera. La térmica saltaba cada 10 minutos, se cortó el agua. Cuando nos fuimos a transmitir, estaba el dueño presente. Cuando volvimos, nos habían robado todo’, relató.

Santarsiero partió en horas de la tarde al Hilario Sánchez para realizar su trabajo. En ese momento lo hizo acompañado de Iván Nicolás López, Lucas Tobio, Gustavo Siara, Emiliano del Negro y Fernando Padrón, todos trabajadores de TyC Sports que se quedaban en el mismo sitio.

‘Es increíble lo que nos ha pasado, estamos indignadísimos. Esta gente no puede seguir alquilando, nosotros creemos que ha sido el dueño y los policías también. En 16 años siguiendo a River, jamás me pasó algo así’, expresó.

Frente a esta situación, los afectados realizaron la respectiva denuncia en la comisaría 31.ª de Las Chacritas. Si bien todo ocurrió el pasado fin de semana, recién salió a la luz en estas últimas horas, ya que el entrevistado abrió su programa ‘Sintonía Monumental’ contando esta indignante situación.