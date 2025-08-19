Tres delincuentes ingresaron al frigorífico, rompieron la puerta y cargaron durante toda la noche cientos de cajas de pasas de uva hasta un vehículo que los esperaba en la calle. El hecho ocurrió en la localidad de 9 de Julio y generó gran preocupación entre productores de la zona.

Según trascendió, los ladrones sustrajeron un total de 400 cajas de pasas de uva, lo que representa una pérdida económica significativa para la firma damnificada. Testigos indicaron que al menos tres personas estuvieron involucradas en el ilícito y que, tras romper el ingreso, acarrearon las cajas durante horas hasta un camión o camioneta donde las cargaron para huir.

El caso ya fue denunciado y las autoridades investigan posibles puntos de reventa. Se solicita a la comunidad que aporte cualquier dato sobre Las Chacaritas o lugares donde se ofrezcan pasas a bajo precio para poder dar con los responsables.

Los productores de la zona expresaron su malestar y preocupación, ya que este tipo de robos no solo ocasiona pérdidas económicas, sino que también afecta directamente la cadena productiva.

La Policía de San Juan trabaja en la identificación de los delincuentes, mientras que los damnificados aguardan que el material robado pueda ser recuperado.