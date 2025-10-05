El violento crimen de Nicole Bajinai, la joven asesinada de un disparo en el barrio Echeverría sumó un nuevo capítulo. Horas después de conocerse la detención del presunto autor del homicidio, la vivienda del sospechoso fue blanco de un robo que, según las primeras informaciones, habría sido perpetrado por familiares de la víctima.

De acuerdo con lo publicado por Tiempo de San Juan, la casa de Juan “El Chato” Carrizo (único acusado de haber matado a Nicole) fue saqueada durante la madrugada del domingo. La Policía logró detener a cuatro personas que serían parientes de la joven asesinada.

Los implicados fueron identificados como Justa Estefanía Bajinai (68), Ayelén Sosa Bajinai (25), Susana Barrionuevo (54) y Rafael Cuenca (18). Todos quedaron a disposición de la Justicia y serán juzgados bajo el sistema de Flagrancia por el robo.

Según fuentes policiales, la vivienda de Carrizo se encontraba bajo custodia, pero en determinado momento los uniformados debieron retirarse por orden de las autoridades. Ese lapso fue aprovechado por los sospechosos para ingresar a la propiedad y llevarse varios objetos de valor.

El robo fue descubierto cuando una patrulla que realizaba rondas preventivas en la zona observó movimientos sospechosos y sorprendió a los presuntos delincuentes cargando los elementos sustraídos.