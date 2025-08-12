Constanza Esculpidas, un salón de uñas ubicado en pleno centro de San Juan, fue blanco de un robo durante la madrugada del domingo 10 de agosto. El local, situado en la planta baja de un consorcio de departamentos en las calles 25 de Mayo y Mendoza, fue violentado por un delincuente que permaneció varios minutos en el interior.

La propietaria del comercio descubrió el hecho recién el lunes por la mañana, cuando fue a abrir el local y encontró todo revuelto. Tras revisar las cámaras de seguridad, comprobó que el ladrón se llevó dinero en efectivo, insumos y herramientas de trabajo, elementos esenciales para la atención de sus clientas.

A través de sus redes sociales, la dueña expresó su tristeza y preocupación por lo ocurrido: “Fue una situación horrible, estuvo un montón de tiempo dentro del local. Gracias a Dios fue solo algo material, pero las pérdidas son importantes. Cancelamos turnos, tuvimos que reponer insumos y herramientas, y todavía seguimos revisando qué más falta”.

La mujer compartió imágenes del sospechoso y pidió colaboración para identificarlo. La Policía trabajó en el lugar, tomó huellas y abrió una investigación para dar con el responsable.

Pese al golpe económico, la comerciante y su equipo lograron reabrir el mismo lunes por la tarde. “Vivimos de esto, así que no hay que bajar los brazos”, afirmó, agradeciendo el apoyo de clientas y colegas del rubro.