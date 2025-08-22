Recientemente un trabajador sanjuanino vivió una horrenda situación. Se trata de un conductor de Uber que, mientras circulaba en su vehículo, fue sorprendido por un grupo de cuatro delincuentes que lo atacaron.

Desde la Policía de San Juan informaron que la víctima es un chofer de apellido Fernández. El mismo estaba circulando por el barrio Dorrego durante el pasado jueves, cuando se le acercaron personas desconocidas.

Se trata de cuatro malvivientes que le dieron una violenta golpiza, para poder robarle sus pertenencias. Una vez que lograron arrebatarle su dinero, billetera, documentación y su celular Samsung A24, se dieron a la fuga.

Fernández dio aviso a las autoridades, por lo que efectivos de la comisaría 2° comenzaron a realizar recorridas en busca de los responsables. Así fue como consiguieron detener a dos de ellos. Se trata de Franco Maximiliano Fernández de 19 años y Santiago Exequiel Flores Mercado de 18 años. Ambos quedaron privados de su libertad y a disposición de Flagrancia.