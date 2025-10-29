Un episodio marcado por la tensión y la violencia se registró durante el pasado martes 28 de octubre en Capital. Lo que ocurrió fue que un delincuente se enfrentó a los puños con efectivos policiales luego de cometer un robo.

El episodio tuvo lugar en la intersección de calles Candelaria y Tucumán. Allí se encontraba Diego Sergio Bajinay Bazán, un sujeto de 28 años más conocido como “Tarzán”. El mismo robó un teléfono celular a una mujer de 46 años, para luego intentar darse a la fuga.

Sin embargo, no logró escaparse ya que efectivos de la Motorizada pudieron ubicarlo rápidamente. No obstante, su captura no fue sencilla ya que otros cuatro sujetos aparecieron para atacar a los uniformados y tratar de evitar la detención de Tarzán. A pesar de este momento de agresión, todos los sujetos terminaron detenidos.