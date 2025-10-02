La Comisaría 24° de Rawson informó que detuvo a un hombre de 34 años, de apellido Caballero, acusado de haber robado un martillo demoledor en una vivienda del Barrio Capitán Lazo.

De acuerdo a la denuncia, unos obreros que realizaban remodelaciones en la propiedad notaron la ausencia de la herramienta. Tras revisar las cámaras de seguridad, el dueño de la casa comprobó la maniobra delictiva.

La Policía inició un operativo de búsqueda bajo la dirección de la Unidad Fiscal de Delitos Contra la Propiedad y logró identificar al presunto autor. En el momento de su detención, Caballero llevaba una gorra y zapatillas similares a las observadas en las imágenes.

El sospechoso quedó alojado en dependencias de la Comisaría 24°, a disposición de la justicia provincial.