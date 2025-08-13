A las 04:30 de la madrugada de este miércoles, personal del Comando Radioeléctrico Central trasladó a la comisaría a Axel Quijano Andrada, de 19 años, domiciliado en el barrio Conjunto 11 de Chimbas.

El joven fue aprehendido en la vía pública del barrio Costa Canal I, en Capital, mientras forcejeaba con un hombre de 32 años.

Según la denuncia, la víctima había sido asaltada minutos antes por un grupo de personas que le sustrajeron un teléfono celular Motorola, una billetera negra con documentación personal, $5.000 y una campera verde inflable.

El damnificado reconoció a Quijano Andrada como quien le abrió la puerta y lo amenazó de muerte para que entregara sus pertenencias. El caso quedó a disposición del fuero de Flagrancia.