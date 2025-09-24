Danisa Aveiro, la mujer que perdió a su hija en el incendio en 25 de Mayo, sigue recuperándose en el hospital Marcial Quiroga. En ese contexto su hermana habló en medios locales, contando un poco cuál era la realidad que vivía la afectada en el último tiempo.

Melina Abeiro contó que últimamente su hermana estaba realmente desconocida. Hizo un gran cambio en su vida, incluyendo su mudanza junto a sus hijos a San Juan, desde que conoció a su pareja identificada como Cristian Latorre.

Este hombre está vinculado al mundo de la delincuencia y, actualmente, se encuentra preso en el Penal de Chimbas. Cabe destacar que ahora los dos están vinculados a la red narco que habría generado unos $590 millones en un año al ingresar drogas a la cárcel.

Melina también contó en una entrevista con Radio Colón que Danisa se había convertido en alguien muy reservada e incluso difícil de contactar, ya que cambiaba el chip de su celular constantemente.

Por otro lado, la mujer sostuvo la versión de que el incendio en esta casa en La Chimbera fue un accidente. Ella relató que había una vela prendida en el interior de la vivienda, la cual entró en contacto con una pila de ropa que se prendió fuego rápidamente. Así habría comenzado el trágico siniestro.