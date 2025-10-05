“Me taparon con una frazada y me callaron”, fue lo que comentó la joven de 16 años. Ella es una chica de Córdoba que denunció que fue abusada por cuatro jovenes. A un año del hecho, el caso fue elevado a juicio.

Según comentó el hecho sucedió el sábado 8 de junio de 2024, cuando la víctima decidió salir a bailar. En el lugar se encontró con un grupo de cuatro chicos. Ella debía volver a su casa pero como su amiga se fue, ella iba a volver con los chicos, a quienes conocía debido a que eran de la misma zona.

“Cuando se bajó su amiga, ella se quedó sin batería en el celular y le ofrecieron parar en la casa de uno de los chicos para cargarlo y así avisarle a su padre que la fuera a buscar", contó a TN el abogado de la familia. Incluso la víctima señaló que con uno de ellos se conocian por los padres. Cuando entraron a la casa, le indicaron a la joven que el cargador estaba en una de las habitaciones de arriba. “Está ahí, enchufalo y manejate, tranqui”, le dijeron. Jamás pensó lo que pasaría después.

Lo peor paso después, cuando unos minutos más tarde, los cuatro jóvenes se desnudaron y la obligaron a tener sexo.

“Prácticamente no pudo resistirse. Ella estaba alcoholizada y había una superioridad numérica muy impactante: era una adolescente de 16 contra dos de su misma edad, uno de 17 y uno de 18″, señaló el abogado. Para él fue un abuso debido a que ella siempre se negó a tener relaciones.

El padre de uno de los acusados estaba en el lugar, por lo que cuando entró en la habitación, los acusados ocultaron a la víctima: “La taparon con una frazada y la callaron. Su hijo habló y después siguieron abusando de ella“.

La víctima aguantó todo lo que pudo sin contarles a sus padres. Pero cuando terminó el viaje y llegó a su casa, rompió en llanto y reveló lo que había sufrido. A partir de ese relato, los padres hicieron la denuncia y comenzó un periplo judicial de más de un año.