Una vecina de Capital sufrió una horrenda situación durante las últimas horas. Esto se debe a que se ausentó de su vivienda y al regresar descubrió que delincuentes habían conseguido colarse. Los malvivientes realizaron un robo tipo “escruche” mediante el cual se llevaron una suma millonaria de dinero.

El hecho ocurrió el pasado domingo por la tarde cuando la afectada, una mujer de 52 años de apellido Villegas, se ausentó de su departamento ubicado en un consorcio de la calle Sargento Cabral, cerca de Scalabrini Ortiz.

Según informaron fuentes policiales, al regresar se encontró con la peor escena: su hogar revuelto y la desaparición de sus ahorros, que ascendían a unos 2.500.000 pesos entre moneda nacional y dólares. Entre lo sustraído había 1.200 dólares y 900.000 pesos en efectivo, además de una plancha de cabello y un secador.

La víctima relató que el predio cuenta con cerco perimetral, pero una de las puertas de ingreso tiene la cerradura dañada, lo que habría facilitado que el o los ladrones accedieran al interior del consorcio sin mayores obstáculos. Una vez allí, forzaron la ventana de la cocina para entrar a su departamento.

Dentro de la vivienda, los intrusos revisaron cada rincón hasta dar con el dinero. Luego, aprovecharon para llevarse también los pequeños electrodomésticos.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 27ª, con asiento en Rivadavia, y quedó en manos de la UFI de Delitos contra la Propiedad. El personal judicial dispuso el relevamiento de huellas, la toma de fotografías y la revisión de las cámaras de seguridad de la zona, con el objetivo de identificar a los responsables.